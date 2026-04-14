Десять лет со СберВместе: более 2 млрд рублей пожертвовали россияне через подписку на добро

10 лет назад благотворительная платформа СберВместе стартовала с простой идеи — дать людям удобный инструмент для регулярной помощи. В итоге объём пожертвований на сервисе достиг 2,1 млрд рублей, общее число переводов — 2,5 млн, а количество успешно завершённых сборов перешагнуло отметку в 1,7 тыс.

За каждым рублём здесь стоит человек. Кто-то настроил автоплатёж, чтобы поддерживать благотворительные фонды ежемесячно, кто-то откликается на конкретные просьбы о помощи, кто-то переводит деньги под Новый год или в свой день рождения. За 10 лет сервис СберВместе вошёл в тройку ведущих благотворительных агрегаторов России.

История началась в 2016 году с идеи подписки на добро: человек сам выбирал фонд и сумму, а деньги списывались со счёта каждый месяц. В 2018-м к этому добавилась возможность делать адресные пожертвования на конкретные проекты или конкретным людям. Первый миллиард рублей на СберВместе собрали за восемь лет. Второй — всего за два года. Значительный скачок произошёл в пандемию ковида: тогда через платформу собирали средства на создание вакцины и помощь врачам. С тех пор число адресных сборов и переводов продолжает расти.

Сегодня СберВместе сотрудничает с более чем 200 благотворительными фондами по всей стране. Все они прошли строгую проверку. Поддержать можно детей и взрослых, животных, природу, культурные и образовательные проекты. Из крупных сборов этого года — помощь подопечным Фонда Хабенского: 22,5 млн рублей на лечение детей с опухолями мозга удалось собрать всего за 5 дней. В 2025 году 15 млн рублей поступили на расходные материалы для инновационного лечения онкозаболеваний у подопечных фонда «Подари жизнь». В 2024 году на поддержку жителей Курской и Белгородской областей россияне перевели 14 млн рублей.

Не остаются без внимания и братья наши меньшие. На платформе собирали средства на стерилизацию бездомных собак и кошек, спасательные мероприятия, покупку кормов. Участники СберВместе помогали зубрам, нерпам, китам, выхухолям и редким птицам.

Особое место в истории платформы занимают крупные акции, которые Сбер традиционно поддерживает. Во время благотворительного забега Зелёный Марафон его участники жертвуют на детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

В преддверии Дня Победы собирали средства на оборудование для ветеранов и слуховые аппараты. Перед Новым годом каждый год проходит акция «Добрый новогодний подарок» от Благотворительного фонда «Вклад в будущее», средства от которой идут на развивающие занятия для детей с особенностями ментального развития и детей с опытом сиротства: благодаря тому, что банк удваивает сборы, общая сумма помощи выросла в 10 раз: с 6 млн рублей в 2018 году до 60 млн рублей в 2025-м.

«СберВместе появился из простого наблюдения: помогать хотят многие, но большинство пожертвований уходит нескольким известным фондам. Не потому что остальные хуже — просто о них мало кто знает, а проверить их самому сложно. Мы подумали: а что, если убрать эту преграду? Сделать так, чтобы человеку не нужно было разбираться, кому можно доверять, — мы возьмём это на себя. Так появился формат подписки на категорию: выбираете тему, которая вам близка, — помощь детям, экология, наука — а ежемесячный взнос сам распределяется между проверенными фондами. Хотите видеть, куда ушли деньги, — отчётность по всем организациям доступна в одном месте. Это был настоящий дизрапт: на рынке благотворительности ничего подобного не существовало. Не разовая кнопка «пожертвовать», а ежедневная системная благотворительность — встроенная в жизнь так же естественно, как подписка на музыку. За десять лет миллионы людей сделали добро через СберВместе — и продолжают каждый день», — Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.

