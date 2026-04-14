В День космонавтики Сбер устроил премьерный показ иммерсивного фильма «Шаг в бесконечность»

12 апреля, в День космонавтики, Сбер представил в Московском планетарии полнокупольный короткометражный фильм «Шаг в бесконечность» о первом полёте человека в космос. Премиальные клиенты банка первыми увидели уникальную ленту на самом большом купольном экране России и Европы. Благодаря специальной сферической развёртке изображения зрители оказались внутри ключевых событий 65-летней давности — от старта «Востока-1» до возвращения Юрия Гагарина на Землю.

В основе сюжета — разговор отца с сыном-подростком о космосе и его покорителях. Через эту историю фильм показывает, как память о подвиге Юрия Гагарина и гордость за достижения страны передаются от поколения к поколению. Вместе с героями зрители проходят путь от детского удивления перед Вселенной к самому моменту запуска, видят Землю глазами первого космонавта и проживают триумф возвращения на родную планету.

Фильм «Шаг в бесконечность» создан специалистами SberStudios, инновационного продакшен-комплекса Сбера, вместе с Госкорпорацией «Роскосмос». Он был приурочен к первой в России Неделе космоса, ГигаПартнёром которой выступил Сбер. Уже скоро ленту покажут в 50 планетариях по всей России, а также в Витебске (Беларусь) и Актобе (Казахстан). Фильм будет передан в дар и станет частью их образовательных программ.

Помимо премьеры Sber Private Banking подготовил для гостей мероприятия семейный день космического масштаба. В зале «Урания» можно было узнать о тайнах Солнечной системы и инструментах изучения звёздного неба, в зале «Лунариум» — сделать памятные фото и посмотреть интерактивное шоу. Юных исследователей ожидали творческие мастер-классы. Гости также увидели ещё один новый фильм о звёздах и далёких мирах и пообщались с Героем России, начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, командиром отряда космонавтов, космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко и вице-президентом, директором управления исследований и инноваций Сбербанка Альбертом Ефимовым. В ходе встречи обсуждалось и применение искусственного интеллекта в космосе: ИИ-помощник ГигаЧат уже используется на МКС для работы с данными и подготовки отчетов, помогая экипажу в повседневных задачах.