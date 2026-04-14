Эн+ завершил капитальный ремонт гидроагрегата №1 на Иркутской ГЭС

На Иркутской ГЭС завершен первый плановый капитальный ремонт гидроагрегата №1. Установленное в 2021 году оборудование, прошло модернизацию в соответствии с системой планово предупредительных ремонтов, реализуемой в Эн+ Гидро.

Поводом для вывода в капитальный ремонт стали нормативные требования, а не какие-либо выявленные дефекты. Каждый гидроагрегат, независимо от срока службы, подлежит обслуживанию после 32 тыс. часов эксплуатации.

«Несмотря на то, что гидроагрегат №1 – новый, мы обязаны строго соблюдать нормативные требования и нашу систему планово предупредительных ремонтов. Для нас этот капитальный ремонт был важен прежде всего как источник эксплуатационного опыта: он позволил оценить состояние скрытых узлов после первого периода работы и подтвердить, что оборудование после технического перевооружения находится в хорошем состоянии. Все испытания прошли штатно, критических дефектов не выявлено», – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Иркутской ГЭС Вячеслав Гаримыко.

За 35 дней работы специалисты провели комплексное обслуживание гидроагрегата: тщательную очистку от пыли и загрязнений, проверку электрических узлов, разборку и измерения параметров подшипников, дефектоскопию деталей и замену масла.

В результате ремонт подтвердил надёжность новой техники и обеспечил готовность гидроагрегата к дальнейшей работе.

Эн+ тщательно соблюдает нормативы технического обслуживания и эксплуатации оборудования на ГЭС Ангарского каскада, придавая особое значение надёжности, безопасности и накоплению практического опыта с применением современных технологических решений.

Благодаря масштабной модернизации в рамках инвестпрограммы "Новая энергия" холдинга Эн+, основанного Олегом Дерипаска, на Иркутской ГЭС заменили рабочие колеса 4 гидроагрегатов. Еще 4 - на очереди, при этом установленная мощность Иркутской ГЭС уже выросла с 662 до 761 МВт.