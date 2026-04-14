Новости

Майнинговую ферму обнаружили в Иркутской области на заброшенной АЗС

Читайте также:

700 миллионов взыскано: итоги борьбы «Иркутскэнергосбыта» с серыми майнерами
13 апреля 2026
«Мы видим попытки замаскировать майнинг под обогрев курятника» – Андрей Харитонов, «Иркутскэнергосбыт»
На заброшенной автозаправочной станции в селе Лохово Черемховского района обнаружили майнинговую ферму. В настоящее время устанавливаются виновные лица, которые причастны к ее организации, сообщает пресс-служба ИЭСК.

«Под подозрение сетевиков попал павильон на территории неработающей автозаправочной станции. Несмотря на то, что по документам АЗС давно не работала, на ее территории находился сторож, а приборы фиксировали аномально высокий расход электроэнергии», – рассказали в компании.

При проведении проверки в помещении нашли 10 «асиков», незаконно работавших в обход приборов учета. Замеры показали, что мощность потребляемой электроэнергии составляла более 27 киловатт. Материальный ущерб оценивается в сумму около 2 млн рублей. Материалы по факту хищения электроэнергии переданы в правоохранительные органы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (505)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес