Майнинговую ферму обнаружили в Иркутской области на заброшенной АЗС

На заброшенной автозаправочной станции в селе Лохово Черемховского района обнаружили майнинговую ферму. В настоящее время устанавливаются виновные лица, которые причастны к ее организации, сообщает пресс-служба ИЭСК.

«Под подозрение сетевиков попал павильон на территории неработающей автозаправочной станции. Несмотря на то, что по документам АЗС давно не работала, на ее территории находился сторож, а приборы фиксировали аномально высокий расход электроэнергии», – рассказали в компании.

При проведении проверки в помещении нашли 10 «асиков», незаконно работавших в обход приборов учета. Замеры показали, что мощность потребляемой электроэнергии составляла более 27 киловатт. Материальный ущерб оценивается в сумму около 2 млн рублей. Материалы по факту хищения электроэнергии переданы в правоохранительные органы.