Под Оёком усилили покрытие 4G

Связь и скорости мобильного интернета до 80-90 Мбит/с стали доступны жителям Черёмушки и Егоровщины Иркутского района. Техническая служба МегаФона установила в обеих деревнях телеком-оборудование с поддержкой LTE.

В Черёмушке и Егоровщине, которые располагаются вблизи Оёка, суммарно проживают чуть меньше тысячи человек. Новые базовые станции обеспечили жителям стабильное покрытие LTE, высокие скорости мобильного интернета и бесперебойную голосовую связь.

Кроме того, качество сети улучшилось и на Качугском тракте, проходящем между Черёмушкой и Егоровщиной, а также в близлежащих поселениях.

«Качественная мобильная сеть является важнейшим фактором развития сельских территорий, поэтому мы регулярно расширяем телеком-инфраструктуру в малых населённых пунктах и на региональных трассах. Особое внимание уделяется Иркутскому району, где в прошлом году была завершена работа по строительству почти 20 базовых станций, что существенно повысило уровень услуг связи для местных жителей», – отметил Алексей Михайлов, директор МегаФона в Иркутской области.