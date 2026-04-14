«Черная метка для инфлюенсеров»: как власти пресекли крупнейшую схему Pump & Dump в Telegram

Центробанк и силовики пресекли первую в России масштабную схему манипулирования рынком через популярные Telegram-каналы. Под удар попали «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». По мнению юристов, которых опросила газета "Ведомости", этот кейс может «перевернуть уголовную практику» и стать сигналом для всего рынка.

Схема Pump & Dump и масштаб дела

Организаторы, связанные с компанией PFL Advisors, использовали классическую стратегию Pump & Dump. Они искусственно разгоняли цену акций 19 компаний через публикации в каналах, а затем продавали активы на пике. С 2023 по 2024 год было совершено более 55 000 незаконных сделок. Фигуранты дела заключены под стражу, у них изъяты криптоактивы и средства.

Юристы: «Дело может перевернуть практику»

Это прецедентное дело — первое по манипулированию именно через Telegram и первое с использованием схемы Pump & Dump, — подчеркивает адвокат Михаил Пипко. Ранее такие дела часто заканчивались штрафами, но сейчас, из-за масштаба и резонанса, фигурантам грозит реальное лишение свободы до 7 лет.

Юрист Алексей Никитин отмечает, что дело может стать показательным: «Суды будут склонны в большей степени учитывать позицию следствия». Это «оживление» ранее «мертвой» уголовной статьи, добавляет Владислава Безушкевич.

Рынок: «Время безнаказанности закончилось»

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев видит в этом сигнал о готовности властей жестко решать проблему: «Рынок как никогда уязвим». Ассоциация инвесторов АВО называет это «черной меткой» для анонимных администраторов:

«То, чем годами занимались "гуру рынка", — это не инвестаналитика, а банальное, циничное воровство денег частных инвесторов. Но время безнаказанного манипулирования закончилось», — уверен Алексей Пономарев.

Управляющий Сергей Попов ожидает волну новых дел, но предупреждает о риске «охоты на ведьм» среди добросовестных аналитиков.

Главный инвестиционный директор УК «МЭФ капитал» Андрей Клименко считает, что активность финфлюенсеров теперь будет квалифицироваться не как маркетинг, а как манипулирование. Замгендиректора «Финама» Дмитрий Леснов резюмирует:

«Конечно же, не хватает нам регулирования этой всей финфлюенсерской деятельности. На таком тонком рынке... достаточно просто осуществлять противоправные действия».