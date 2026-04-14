БЭК инвестирует в повышение качества и надежности теплоснабжения Ангарского городского округа почти 1,7 млрд рублей

Байкальская энергетическая компания (БЭК), входящая в российский энергетический холдинг Эн+, в 2026 году направит на повышение качества и надежности теплоснабжения в Ангарском городском округе почти 1,7 млрд рублей – в два раза больше, чем годом ранее. Эти средства заложены в инвестиционную программу на 2025-2028 годы.

Основной объем вложений, а это более 1,5 млрд рублей, энергетики направят на реконструкцию или модернизацию объектов системы центрального теплоснабжения, находящуюся на территории ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10. Это втрое больше, чем годом ранее. Работы развернутся на объектах, обеспечивающих технологический процесс, связанный с подачей угля, его сжигания, нагрева сетевой воды и направления ресурса потребителю.

Значительная часть котлов на станциях введена в эксплуатацию в 60-е и 70-е годы прошлого века. За это время их наработка превысила 300 тысяч часов. В процессе дефектации специалисты фиксируют утонение стенок и коррозию металла, что создает риск вынужденной остановки котла и проведения аварийно-восстановительных работ.

Благодаря инвестпрограмме, обновление охватит 16 котельных агрегатов, в том числе поверхностей нагрева и воздухоподогревателей. Техническое перевооружение коснется также системы гидрозолоудаления, противопожарной автоматики, химической водоочистки, автоматизированной системы управления, конвейерного оборудования, золошлакопроводов и других направлений производства тепловой энергии.

Продолжится внедрение современных программно-технических комплексов отечественного производства. Отдельное внимание уделено замене тепловых сетей. В этому году их перекладка пройдет по улице Чайковского и в Юго-Западном районе города. На эти цели предусмотрено 150 млн рублей.

– Масштабное обновление теплосетевого комплекса невозможно провести за один год, это длительный, системный процесс и власти округа это не только понимают, но и активно участвуют в работе. Сегодня амбициозные планы начинают реализовываться. Мы готовы к диалогу и также готовы показать депутатам насколько сложен и многогранен производственный процесс на примере любого объекта энергетики, – генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» Олег Причко.

В 2025 году размер инвестпрограммы по Ангарску составил 824 млн рублей. Его двухкратное увеличение стало возможным благодаря позиции администрации и думы поддержавшей необходимость комплексной реновации инфраструктуры.