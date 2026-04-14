Школьника из Иркутской области уличили в продаже несуществующих автомобилей по всей России

16-летний школьник из Шелеховского района Иркутской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Его уличили в продаже несуществующих товаров по всей России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, юноша копировал чужие объявления о продаже автомобилей, квадроциклов и мотоциклов в Интернете, выдавая их за свои. После этого списывался с покупателями и просил перевести деньги якобы на дорогу, бензин и доставку.

Жертвами афериста стали 13 человек из Иркутской, Саратовской, Омской, Мурманской, Челябинской, Оренбургской, Владимирской областей, а также Алтайского края и Республики Крым. Они перечислили аферисту суммы от 1,5 тысячи до 30 тысяч рублей.

Сейчас следователи выясняют другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.