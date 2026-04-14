Банк Уралсиб – один из лидеров в рейтинге удобства онлайн-банков UsabilityLab

Банк Уралсиб вошел в число лидеров ежегодного исследования удобства и доступности онлайн-банков для физлиц от компании UsabilityLab. В Топ-5 самых удобных Уралсиб Онлайн попал как отдельно в рейтингах приложений для Андроид и веб-версий iOS («мобильное приложение в браузере»), так и в общем зачете, где учитывался стабильный результат на обеих платформах. Также Банк Уралсиб стал лидером среди банков по значению UX-индекса (UX – User Experience, пер. «пользовательский опыт»), который был сформирован на основе 3 метрик – качества интерфейса, удовлетворенности функциональностью и разрыва между ожиданиями пользователей и реальностью.

Эксперты оценивали приложения на Android и веб-версии на iOS у 15 банков. В основе исследования – 10 пользовательских сценариев, среди которых: выбор и начисление кешбэка, переводы и запрос средств через Систему быстрых платежей (СБП), шаблоны и автоплатежи, оплата мобильного телефона, просмотр деталей операций в истории, настройка уведомлений и безопасности, обращение в чат поддержки и т.д.

«При разработке Уралсиб Онлайн мы руководствуемся принципом: чёткие, интуитивные пользовательские пути без лишних сервисов. Каждый экран и каждый процесс построены так, чтобы как текущий, так и новый клиент мог быстро найти нужную функцию и выполнить её в несколько касаний, не сталкиваясь с перегрузкой интерфейса или ненужными опциями, – отметил руководитель Департамента цифровых сервисов и каналов Банка Уралсиб Дмитрий Наранович. – Таким образом, современные архитектурные и технические решения, лучшие рыночные практики и глубокие исследования пользовательских потребностей соединяются в единой, лаконичной экосистеме Уралсиб Онлайн, где удобство, скорость и надёжность работают в гармонии – что и подтверждается независимыми исследованиями».