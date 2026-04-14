Аэрофлот нарастил перевозки за счет международных направлений

Группа Аэрофлот в марте перевезла 4,1 млн пассажиров — примерно столько же, сколько за тот же месяц 2025-го. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, показатель для внутреннего рынка сократился на 1,9% г/г, до 3 млн, а на международных линиях вырос на 5,8% г/г, до 1,1 млн.

«Более важным считаем увеличение пассажирооборота на 5% и рост занятости кресел до 92% против 89,6% годом ранее», — подчеркивает эксперт. По словам Чернова, по итогам первого квартала картина похожая: пассажиропоток вырос на 2,2% г/г, до 11,9 млн, и основной вклад снова дал международный сегмент, где перевозки увеличились на 8,9% г/г.

Аналитик полагает, что это неплохой операционный результат, но он показывает и пределы роста. «Внутренний рынок уже стоит почти на месте, а весь прирост компания сейчас собирает за счет более эффективного управления международной сетью и высокой загрузки кресел», — поясняет Чернов.

По мнению эксперта, для бизнеса это плюс, потому что перевозчик лучше использует парк и держит выручку на кресло. «Но для рынка акций этого пока мало, чтобы говорить о новом сильном цикле роста», — предупреждает аналитик. Он уточняет, что когда загрузка уже выше 91–92%, дальше улучшать показатели становится заметно сложнее.

Чернов обращает внимание, что осторожные прогнозы сохраняются еще и потому, что за 2025 год выручка группы выросла на 5,3% г/г, до 902,3 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль составила лишь 22,6 млрд руб. «То есть операционная статистика выглядит лучше, чем итоговая прибыльность бизнеса», — подчеркивает эксперт.

Аналитик предупреждает, что во втором квартале вполне вероятно существенное снижение маржинальности авиаперевозок из-за значительного повышения цен на авиакеросин в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

«В базовый прогноз на 2026 год закладываем выручку лидера российских гражданских авиаперевозок в диапазоне 930–950 млрд руб. с чистой прибылью 25–35 млрд руб.», — сообщает Чернов. По его информации, таргет по акции Аэрофлота составляет 45 руб., рейтинг — «держать».

«Новые продажи открывать на текущих уровнях нецелесообразно, так как котировки на данный момент лишь на 5,82% отстают от нашей цели», — заключает Владимир Чернов.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.