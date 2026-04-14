Выдача кредитов наличными в России начала восстанавливаться

Количество выданных потребительских кредитов за первый квартал увеличилось на 27,1% г/г, до 4,76 млн, в том числе за март показатель составил 1,77 млн. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, этот рост не стоит воспринимать как полноценное восстановление рынка.

«По сравнению с первым кварталом и мартом 2024 года результат остается на 41% и 39,2% ниже соответственно», — поясняет эксперт. По его словам, кредитование пока лишь технически отыгрывает слабую базу прошлого года.

Чернов обращает внимание, что монетарные условия Банка России остаются жесткими даже после снижения ключевой ставки до 15% годовых. «ЦБ указывает, что кредитная активность в начале года была сдержанной, а портфель необеспеченных потребительских кредитов в феврале сократился», — уточняет аналитик.

Эксперт добавляет, что дополнительно спрос ограничивают повышенные инфляционные ожидания населения, которые в марте выросли до 13,4%.

«Во втором квартале объем выданных потребкредитов, по нашим прогнозам, составит 5,1–5,4 млн, а по итогам года — 20,5–21,5 млн», — сообщает Чернов. По его мнению, это будет заметно выше слабого результата 2025 года, но все еще существенно ниже 2024-го, поскольку денежно-кредитная политика как минимум в первом полугодии будет оставаться жесткой.

