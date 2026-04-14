Собственников 19 неэстетичных зданий в Иркутске обяжут привести их в порядок

Мэрия Иркутска выявила 19 неэстетичных неэксплуатируемых административных зданий, многоквартирных домов, объектов культурного наследия в Иркутске – они имеют значительные повреждения после пожаров или ветхое состояние. Собственников объектов обяжут привести их в порядок, сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже к середине мая на Тимирязева, 19, Карла Либкнехта, 45 и 45б, а также Декабрьских Событий, 75 и 75б, АО «Агентство развития памятников Иркутска» займется обновлением ограждений и, если потребуется, консервацией зданий. Владелец дома на Марата, 33 проведет демонтаж незакрепленных частей фасада, закрытие оконных проемов и покраску в нейтральный цвет.

Будет организован комплекс работ по консервации МКД на Свердлова, 11а в течение года по муниципальному контракту. Пять неэксплуатируемых домов на Тимирязева, 23а, Фридриха Энгельса, 30, Декабрьских Событий, 38, Дзержинского, 15 и Иосифа Уткина, 12 закроют баннерами при содействии одной из строительных компаний города.

В отношении владельцев объектов-памятников на Грязнова, 17 и 23а, Декабрьских Событий, 43, и Иосифа Уткина, 18, вынесены официальные предупреждения о недопустимости нарушения правил благоустройства.

Также определены шесть зданий на Киевской, 15, Рабочей, 8, Грязнова, 17 и 23а, Декабрьских Событий, 43, Иосифа Уткина, 18 и пять земельных участков на Красноказачьей, Подгорной, Грязнова, которые длительное время не эксплуатируют. В мэрии рассмотрят возможность их изъятия или прекращения прав собственности в соответствии с федеральным законодательством.