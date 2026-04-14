Волонтеры проведут восстановление мыса Бурхан и туристической инфраструктуры на Ольхоне

Благотворительный фонд «Подари планете жизнь» запустил в Иркутской области проект «Три души Ольхона». В его рамках силами волонтеров проведут восстановление мыса Бурхан и туристической инфраструктуры на острове, сообщили в организации.

В настоящее время идет набор добровольцев, которые в период с 2 июля по 13 августа будут работать на Ольхоне. Запланировано шесть смен: первая будет длиться со 2 по 9 июля, вторая – с 9 по 16 июля, третья – с 16 по 23 июля, четвертая – с 23 по 30 июля, пятая – с 30 июля по 6 августа, шестая – с 6 по 13 августа. Участники будут трудиться по восемь часов ежедневно в течение пяти дней, два дня – выходные.

В течение указанного периода волонтеры проведут информационно-просветительскую работу с посетителями мыса – мини-экскурсии и опросы. Также предстоит работа с микрорезерватами: планируется создавать их, подсаживать растения, поливать и вести мониторинг.

В обязанности добровольцев входит и замена веревочного троса на экологических тропах и его регулярная проверка, при необходимости – ремонт. Волонтеры помогут создать «зоны тишины», отремонтировать ограждения, установить аншлаги и навигационные панели.

Доставка на остров и обратно будет осуществляться за счет фонда, который также предоставит места для проживания на турбазе и обеспечит питание.