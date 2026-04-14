Мошенники стали массово красть деньги со смартфонов на Android через NFC

Во второй половине 2025 года примерно в половине всех зафиксированных случаев дистанционных хищений с применением вредоносных программ злоумышленники использовали технологию NFC. Об этом сообщили «Известиям» в Министерстве внутренних дел РФ. Схема строится на внедрении троянского приложения, маскирующегося под банковский софт и получающего доступ к бесконтактным платежам на смартфоне жертвы.

Пресейл-инженер «Спикатела» Денис Ушаков пояснил механизм подмены данных. «Жертва мошенников убеждена, что привязанная к NFC карта – его собственная. Однако вредоносное приложение подключает к NFC-модулю карту мошенников», – приводит издание слова эксперта. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов добавил, что ранее злоумышленники стремились через атаки на NFC-инфраструктуру получить данные карты и провести операции самостоятельно, но теперь они все чаще заставляют людей самостоятельно вносить наличные, что усложняет отслеживание транзакций.

В ведомстве уточнили, что данная угроза не актуальна для владельцев iPhone, так как функция снятия денег в банкоматах через Apple Pay недоступна в России с 2022 года. При этом в кредитных организациях, включая ВТБ, банк ДОМ.РФ и «Новиком», сообщили, что банки активно борются с использованием подобных схем и учитывают уязвимости NFC в работе антифрод-систем.

