Четверо абитуриентов из Иркутска рекомендованы к поступлению в ГИТИС

МТС подвела итоги предварительного онлайн-отбора в ГИТИС среди абитуриентов Иркутской области. Мероприятие проходило на платформе МТС Линк в рамках образовательного проекта «Поколение М». По результатам испытаний на следующий очный этап прошли четверо иркутян – Мария Ларионова, Алиса Захарова, Тимофей Чемусов, и Денис Сергеенков.

Онлайн-отбор абитуриентов Сибири, включая Приангарье, проходил на актерский факультет. Мероприятие проводила старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Татьяна Морозова. Перед индивидуальными консультациями эксперт провела творческую встречу с начинающими актерами: поделилась советами по выбору репертуара, объяснила критерии оценки на последующих этапах и подсказала, как эффективнее раскрыть себя на сцене.

Для участия в онлайн-отборе абитуриенты готовили обязательную чтецкую программу: басню, стихотворение и прозаический отрывок. В рамках отбора звучали стихи Сергея Есенина, Роберта Рождественского, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, басни Михалкова, Крылова и другие произведения русских авторов.

В творческой встрече и онлайн-отборах приняли участие около 150 ребят из 30 городов Сибирского федерального округа. По итогам консультаций предложения для прохождения во второй очный этап отбора в ГИТИС в Москве получили четверо ребят из Иркутска: Мария Ларионова, Алиса Захарова, Тимофей Чемусов и Денис Сергеенков.

Один из абитуриентов, Тимофей Чемусов, рассказал, что занимается театральным искусством в Театре-студии «Драма» и намерен дойти до финального этапа испытаний.

«Для своего выступления я выбрал стихотворения Есенина и Рождественского, басню Крылова и отрывок из рассказа Горького «Челкаш». Когда я узнал, что рекомендован ко второму туру, я был безумно рад. Попасть на очные прослушивания в ГИТИС очень сложно, а благодаря проекту МТС, который дает возможность попробовать свои силы, я попал сразу на второй тур. Планирую идти дальше до самого конца!», – поделился впечатлениями победитель.

«Я рад за иркутских ребят, которые в очередной раз смогли на высоком уровне презентовать свои способности и таланты, не выходя из дома. Проект МТС и ГИТИС не только наглядно показывает, как цифровые технологии расширяют образовательные возможности, но и экономит и время абитуриентов на подготовку, и средства родителей. Желаю ребятам не терять боевой настрой для следующих испытаний и стать полноправными студентами легендарного вуза», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин