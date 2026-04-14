Почти 1,5 тысячи новых контейнерных площадок обустроят в Иркутской области за два года

Новые контейнерные площадки появятся в Иркутской области. За 2026 и 2027 годы планируется обустроить 1 437 таких зон и закупить 3 217 контейнеров для накопления ТКО, сообщили в региональном правительстве.

«В текущем году планируется сделать 1 126 контейнерных площадок и установить 2 596 контейнеров на территории 32 муниципальных образований Иркутской области. В 2027 году в планах – обустройство 311 контейнерных площадок и установка 621 контейнера для накопления ТКО на территории восьми муниципальных образований», – рассказали власти, добавив, что на эти цели в бюджете региона предусмотрено 480,7 млн рублей.

Работы проведут в рамках федерального нацпроекта. Всего за время его существования в Приангарье было создано 10 262 новых контейнерных площадки, приобретено 28 131 контейнеров. Финансирование составило 1,2 млн рублей.

По данным на 1 января 2026 года, обеспеченность региона контейнерными площадками составляет 93,4%, контейнерами – 97%.