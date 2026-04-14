Рубль обновил максимум: нефть толкает валюту к 11 за юань

В понедельник, 13 апреля, рубль резко укрепился к юаню, опустив курс ниже 11,1 рубля. Это самый низкий уровень с конца февраля. Российская валюта дорожает на фоне мощного притока экспортной выручки, который увеличился из-за роста цен на нефть в марте.

«Эффект от подорожания нефти проявляется с задержкой в месяц и постепенно будет усиливаться», — отмечают аналитики БКС «Мир инвестиций».

В то же время спрос на валюту остаётся слабым. Экономика охлаждается из-за высокой ключевой ставки, что сдерживает активность бизнеса и потребителей. По мнению экспертов, это позволяет рублю сохранять восходящую динамику. Следующей целью для пары CNY/RUB становится психологически важная отметка в 11 рублей.