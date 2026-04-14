В Галерее Бронштейна в Иркутске впервые откроют постоянную экспозицию местных художников

С 24 апреля в Галерее Виктора Бронштейна начнет работу первая постоянная экспозиция, полностью посвященная творчеству иркутских художников. Проект объединит около 80 произведений живописи, скульптуры и графики из личной коллекции основателя галереи. Представленные работы охватывают художественную жизнь Иркутска последнего столетия.

Куратор экспозиции Алина Свердлова-Александрова отметила, что задача собрания выходит за рамки простой исторической справки.

«Мы не стремились показать точную хронологию событий. Нам было важно отразить знаковые открытия и яркие судьбы, проследить линии взаимовлияний и преемственности, сформировавшие традицию, какой мы знаем ее сегодня», – приводит ее слова пресс-служба галереи.

Всего в экспозиции будут представлены работы 29 авторов. Посетители смогут увидеть сибирские и монгольские пейзажи, городские виды, позволяющие проследить меняющийся облик Иркутска, а также портреты и автопортреты художников. Среди знаковых произведений заявлены редкие этюды Аркадия Вычугжанина, историческое полотно «Реквием» Василия Бочанцева, а также работы признанных классиков и современных авторов, включая Галину Новикову, Анатолия Костовского, Владимира Тетенькина, Дмитрия Лысякова и Сергея Элояна.