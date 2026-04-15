Иркутские строители возвели здание Верховного суда Республики Бурятии

10 апреля в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие нового здания Верховного суда Республики Бурятия. От начала стройки до перерезания красной ленточки прошло чуть более двух лет. И это совсем немного, учитывая масштабы работ.

Современное шестиэтажное здание в Октябрьском районе республиканской столицы состоит из двух блоков, общей площадью 10 тыс. кв. м. В них разместились пятнадцать залов судебных заседаний, просторные кабинеты для судейского корпуса и сотрудников аппарата полностью меблированные и готовые для работы, конференц-зал. Предусмотрены отдельные входы для судей, посетителей, конвоя и подсудимых с изолированными коридорами. Все помещения оснащены современным оборудованием, системами связи и аудиофиксации.

Архитектурное решение фасадов вобрало в себя элементы классицизма и национального колорита. Генподрядчиком выступила иркутская компания - ООО «СК "ВостСибСтрой"».

Алексей Цыденов, глава Республики Бурятии, на церемонии открытия подчеркнул, что в новом здании есть все, чтобы судьи могли выполнять свою работу в комфортных условиях. А Владимир Павлов, председатель Народного Хурала Бурятии, отметил, что это новый уровень доступности и комфорта и для граждан, которые обращаются за правосудием.

Наряду с Алексеем Цыденовым и Владимиром Павловым в церемонии открытия приняли участие федеральный инспектор по Республике Бурятия Сергей Вавилов, председатель Верховного суда РБ Аида Бидогаева, сенатор РФ Альбина Кириллова, а также президент Союза строителей Иркутской области Виктор Ильичев.

После того, как почетные гости перерезали красную ленточку, строители передали «новоселам» символический ключ от нового здания. Мероприятие завершилось показом короткого фильма, рассказывающего историю суда и главные вехи создания современного судебного комплекса.

Как отметили участники церемонии, новое здание — это не только символ мощи и независимости судебной власти, но и знаковое событие в обеспечении справедливости, прозрачности и эффективности правосудия.


