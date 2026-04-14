АТБ представляет гибридно-металлическую премиальную карту Mir Supreme

Азиатско-Тихоокеанский банк расширяет продуктовую линейку для премиальных клиентов и представляет новую карту Mir Supreme в гибридно-металлическом корпусе. Карта выполнена в оригинальном дизайне и сочетает все преимущества премиального обслуживания. Новинка доступна держателям пакетов «Статус Лайт», «Статус Плюс» и «Прайвет».

Гибридно-металлическая карта Mir Supreme выпускается на базе платёжной системы «Мир» и поддерживает бесконтактную оплату.

Владельцы новой карты могут оценить все преимущества премиального обслуживания АТБ, в том числе повышенный кешбэк:

до 7% на четыре категории или до 7% на три категории и 1% на остальные покупки для «Статус Лайт» и «Статус Плюс»;

до 7% на пять категорий или до 7% на четыре категории и 1% на остальные покупки для «Прайвет».

Кешбэк начисляется не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем совершения покупки. Максимально можно получить до 30 000 бонусов в зависимости от выбранного пакета услуг.

Владельцам премиальных карт открывается доступ к сервису Mir Pass. Он включает в себя: бесплатные проходы в бизнес-залы по всему миру (от двух до неограниченного количества), скидки до 2 000 рублей на такси от и до аэропорта или железнодорожного вокзала в России, дисконт в ресторанах на территории аэропортов и вокзалов до 2 000 рублей, а также бесплатную упаковку багажа.

«Мы постоянно совершенствуем нашу премиальную линейку продуктов с учетом тенденций на рынке и потребностей клиентов. Гибридно-металлическая карта – это сочетание надёжности и стиля: уникальный дизайн подчеркивает индивидуальность, гибкие настройки кешбэка делают продукт максимально полезным в повседневной жизни, а с привилегиями Mir Pass путешествия становятся особенно комфортными», – отметила директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова.

Стоимость выпуска карты для «Статус Лайт» и «Статус Плюс» составляет 6 500 рублей, для «Прайвет» – бесплатно. Оформить карту можно в любом отделении банка.

Более подробную информацию об условиях можно получить на сайте, у персонального менеджера, в офисе банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

