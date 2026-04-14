АТБ продлевает срок подключения сервиса «Красота и здоровье» до 30 июня 2026 года

Азиатско-Тихоокеанский банк продлевает срок выполнения условий для подключения сервиса «Красота и здоровье». Теперь у премиальных клиентов есть возможность получить доступ к программе до 30 июня 2026 года включительно.

Сервис позволяет ежемесячно получать до 8000 бонусов, которые можно потратить на бесплатное посещение фитнес-клубов, студий йоги, бассейнов, салонов красоты, спа-комплексов и центров медитации через партнерский онлайн-проект «Фитмост».

Для получения бонусов необходимо выполнить три условия:

подключить тарифный план «Статус Лайт» либо пакет услуг «Статус Плюс» /«Прайвет» (если они еще не активны);

открыть новый вклад и/или инвестиционный продукт на общую сумму от 4 млн рублей;

совершить покупку от 1000 рублей по премиальной карте Mir Supreme.

Сумма ежемесячного начисления зависит от общей суммы размещенных средств на новых вкладах и инвестиционных продуктах:

от 4 млн рублей — 4000 бонусов;

от 5 млн рублей — 5000 бонусов;

от 6 млн рублей — 6000 бонусов;

от 7 млн рублей — 7000 бонусов;

более 8 млн рублей — 8000 бонусов.

При этом достаточно открыть один инвестиционный продукт на сумму от 4 млн рублей, чтобы получать максимальные 8000 бонусов ежемесячно.

Бонусы зачисляются на счёт три месяца подряд, а потратить их можно в течение 30 дней. Списать баллы можно только в пределах имеющейся суммы.

После получения уведомления от банка о зачислении клиент авторизуется в приложении или на сайте «Фитмост», выбирает подходящее занятие или услугу и оформляет запись. Оплата происходит автоматически за счет доступных бонусов.

«Все больше премиальных клиентов АТБ проявляет интерес к сервису “Красота и здоровье”, который создан специально для тех, кто выбирает активный и здоровый образ жизни. Возможность совмещать управление финансами с заботой о себе стала важной частью клиентского опыта. Продлевая срок выполнения условий до конца июня, мы предоставляем возможность новым клиентам попробовать этот сервис. Они смогут комфортно спланировать свои шаги: открыть необходимые продукты и начать получать бонусы для бесплатного посещения любимых фитнес-клубов, спа-центров или студий», — прокомментировала директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова.

В программе участвуют все виды вкладов, а также инвестиционные продукты банка, включая программу «Надежные накопления», комбинированный вклад «Двойной доход», НСЖ «Двойная защита» и другие программы накопительного страхования жизни.

Подробную информацию об условиях сервиса «Красота и здоровье» можно узнать на сайте АТБ, у персонального менеджера, в отделении банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).