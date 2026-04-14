АТБ продлевает доступ к сервису «Налоговый и юридический эксперт» для премиальных клиентов

Азиатско-Тихоокеанский банк продлевает срок подключения сервиса «Налоговый и юридический эксперт». Воспользоваться предложением можно до 30 июня 2026 года включительно.

Сервис представляет собой комплексное решение для премиальных клиентов АТБ, позволяющее эффективно решать широкий спектр задач по управлению активами, соблюдению фискальных норм и правовой защите интересов.

Он предоставляется на бесплатной основе держателям:

пакета услуг «Прайвет»;

карты «Статус Лайт» или пакета услуг «Статус Плюс» при условии поддержания среднемесячных остатков от 15 млн рублей в предыдущем месяце.

«Налоговый и юридический эксперт» от АТБ ориентирован на состоятельных клиентов и владельцев капитала, которые ценят свое время, стремятся к безупречному соблюдению законодательства и сталкиваются со сложными или нестандартными ситуациями. Это инструмент для тех, кому нужно задекларировать зарубежные активы, провести сделку с недвижимостью или оформить наследство без погружения в процедурные детали.

В рамках годового обслуживания клиенту доступно до 24 устных и девяти письменных консультаций по семейному, наследственному, земельному и другим направлениям права, а также до девяти консультаций по телефону с юристом. Кроме того, функционал сервиса охватывает помощь в оптимизации личных финансов и учете операций с ценными бумагами или иностранной валютой.

«В современном мире управление капиталом неразрывно связано с необходимостью ориентироваться в постоянно меняющемся налоговом и юридическом поле. Мы видим запросы от наших клиентов на бесшовное решение этих задач, чтобы они могли сосредоточиться на развитии своего дела и сохранении активов, не вникая в бюрократические тонкости, – комментирует директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова. – Например, один из самых популярных запросов сейчас – подготовка уведомления об открытых зарубежных счетах и отчета по движению денежных средств по ним. Специалисты сервиса берут решение таких вопросов на себя, экономя время клиента и позволяя ему сосредоточиться на собственных приоритетах. Продлевая возможность подключения “Налогового и юридического эксперта”, мы делаем профессиональную поддержку еще доступнее, подтверждая статус банка как надёжного партнёра для клиентов».

Подключить сервис «Налоговый и юридический эксперт» можно в любом отделении АТБ. Приобретённый сертификат на подключение услуги необходимо активировать до 29 октября 2026 года. При этом срок действия услуги составляет один год с момента активации.

Узнать подробности и условия подключения можно у персонального менеджера, в офисе банка или по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

