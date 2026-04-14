Клей и плати: Братский Народный Банк выпустил бесплатные платежные стикеры

Братский Народный Банк приступил к выпуску нового карточного продукта – платежных стикеров. Эта миниатюрная пластиковая карта, которую можно наклеить на телефон или любую другую носимую с собой вещь, позволяет совершать покупки и получать наличные на банкоматах по бесконтактной технологии. Стикеры выпускаются дополнительно к уже имеющейся основной карте любого карточного продукта Банка. При совершении покупок они позволяют держателю карты получать кэшбэк в соответствии с Программой лояльности Банка.

"Физические лица до 1 июля 2026 года могут получить платежный стикер Братского Народного Банка бесплатно", – сообщают в банке.

Подробнее ознакомиться с Тарифами и Правилами Программы лояльности можно на сайте Банка www.ankb.ru в разделах «Частным лицам» - «Банковские карты» - «Тарифы» и «Программа лояльности»

