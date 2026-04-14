В апреле Инго Банк начисляет кешбэк за супермаркеты, такси и детские товары

Ежемесячно Инго Банк начисляет участникам программы лояльности Инго Бонус повышенный кешбэк. В апреле он составляет до 10% за покупки в категориях на выбор – супермаркеты, такси, детские товары, городской транспорт, платные дороги, магазины беспошлинной торговли (duty free) и товары для животных. Наиболее востребованные категории, «Супермаркеты» и «На всё», доступны всем клиентам на постоянной основе.

С подпиской клиенты банка могут выбрать 4 категории, без подписки — 3. В апреле такой дополнительной категорией стали «Автоуслуги». Пользователи, получающие пенсию на ИнгоКарту, также могут выбрать категорию «Аптеки». Посмотреть список и сохранить понравившиеся категории можно в мобильном и веб-приложении Инго Банка.

Накопленные Ингорубли легко обменять на сертификаты Wildberries, Ozon, «Золотое яблоко», «Спортмастер», «Детский мир» и других популярных партнёров, потратить на оплату путешествий или конвертировать в рубли.

Программа Инго Бонус три года подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia как «Лучшая кобрендинговая программа лояльности» и является трижды лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности».

