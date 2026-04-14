Солид Банк запустил новый вклад «Сакура» под 14% годовых

Солид Банк запустил новый весенний вклад «Сакура» для частных клиентов — на 3 месяца со ставкой 14% годовых.

«Вклад подойдет тем, кто хочет разместить деньги на короткий срок и заранее понимать размер дохода. Проценты начисляются по фиксированной ставке на весь период действия вклада», – говорится в сообщении банка.

Условия:

• Сумма — от 30 000₽ до 5 млн ₽

• Срок — 91 день

• Ставка — 14% годовых. Для клиентов-держателей карт ТП «Солид ПРЕМИУМ», ТП «Зарплатный» доступна ставка — 14,3% годовых.

• Выплата процентов — по окончанию срока вклада.

Подробнее можно узнать на сайте или у сотрудников банка.

Для оформления ждем в наших офисах в 17 городах России: Альметьевск, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Елизово. Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Тула, Уфа, Хабаровск, Якутск.

