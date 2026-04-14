Солид Банк открыл офис в Южно-Сахалинске. Банк был основан на Камчатке, но сегодня, несмотря на федеральное присутствие, продолжает последовательно усиливать свои позиции в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее банк принял стратегическое решение укрепить инфраструктуру обслуживания на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском был открыт не просто офис, а полноценный филиал банка. Офис в Южно-Сахалинске станет логичным продолжением этой стратегии. Расширение присутствия в Сахалинской области — следующий шаг в развитии банка в родном для него регионе. Это позволит быть ближе к клиентам и решать их финансовые задачи на месте.

Представители банка отметили, что это не просто географическое расширение, а продолжение системной работы: «Солид Банк зародился в регионе со сложной логистикой, высокой стоимостью ресурсов и особыми требованиями к финансовым решениям. Этот опыт сформировал наш подход: мы привыкли работать в условиях, где важны надежность, адаптивность, глубокое понимание клиента и скорость принятия решений. Мы продолжаем работу и развитие на Дальнем Востоке, где понимаем специфику местного бизнеса и реальные запросы клиентов».

В новом офисе клиенты смогут получить полный спектр банковских услуг для частных лиц и бизнеса: открытие и обслуживание счетов, расчеты в рублях и валюте, кредитные и депозитные продукты по привлекательным ставкам, выпуск карт с выгодными условиями и кешбэком.

Солид Банк поддерживает в решении различных финансовых задач — от повседневных платежей до планирования накоплений и развития бизнеса.

Адрес: 693008, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 281

8 800 775 56 06



Режим работы:

• пн-пт: 09:30-18:30

• сб-вс: выходные

