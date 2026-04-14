58% иркутян тратят все рабочее время исключительно на труд

Более половины работающих жителей Иркутска утверждают, что не позволяют себе отвлекаться на посторонние дела в течение трудового дня. Согласно данным опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения города, 58% респондентов заявили, что все имеющееся рабочее время посвящают исключительно выполнению профессиональных задач.

Участники исследования, особенно в возрастной категории старше 45 лет, аргументируют свою позицию необходимостью жесткой самодисциплины.

«Работать все-таки пришел, отдохнуть дома успею» и «На работе необходимо выполнять трудовые обязанности», – приводит сервис комментарии опрошенных горожан.

В то же время 19% респондентов отметили, что хоть и тратят на работу больше половины дня, но оставляют пространство для маневра, а 7% признались, что фактически трудятся менее половины отведенного времени.

Исследование выявило заметную разницу в трудовой дисциплине в зависимости от возраста. Если среди сотрудников до 35 лет полностью сосредоточены на работе лишь 50%, а 10% признаются в том, что трудятся меньше половины дня, то среди иркутян старше 45 лет этот показатель возрастает до 65%. В профессиональном разрезе наиболее высокий уровень вовлеченности в рабочий процесс продемонстрировали врачи, бухгалтеры и кладовщики.