Альфа-Банк и X5 запустили платёжный сервис «Апельсин Пэй»

X5 (тикер на Московской бирже — X5) и Альфа-Банк запустили платёжный сервис Апельсин Пэй — новый способ оплаты покупок в торговых сетях X5. Он включает в себя идентификацию через программу лояльности «Х5 Клуб», выпуск цифрового кошелька и дебетовой банковской карты. Сервис уже работает более чем в 26,5 тыс. магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» по всей стране. Партнёрами проекта также выступают компании «АльфаСтрахование» и «Билайн».

Теперь в мобильных приложениях торговых сетей клиенты могут увидеть единый QR-код: он одновременно служит картой лояльности и цифровым идентификатором клиента при оплате. При выпуске новой дебетовой карты Апельсин она автоматически привязывается к профилю и сохраняется как платёжное средство. Действующие клиенты могут подключить возможность оплаты банковской картой вручную в приложении.

Чтобы оплатить покупку на кассе или в зоне самообслуживания, достаточно открыть приложение и показать QR-код. Система распознаёт участника программы лояльности и предлагает оплатить покупку привязанной картой Апельсин — подтверждение занимает всего несколько секунд. Операции по коду соответствуют банковским стандартам безопасности.

QR-код работает даже без подключения к интернету. Он позволяет одновременно оплачивать покупки, начислять и списывать баллы «X5 Клуба». Носить с собой физические карты в магазины сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» больше не нужно — весь сценарий покупки доступен в приложении. Там же можно пополнить свою карту Апельсин переводом с другого счёта или из другого банка.

При оплате картой Апельсин в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» покупатели получают 7% кешбэка (за исключением акционных товаров). За покупки вне этих сетей и других продуктовых магазинов — например, в кафе, на заправках или в аптеках — начисляется 1% кешбэка. А при подключении сервиса «Пакет» кешбэк в магазинах X5 увеличивается до 11%, при этом расширяется число любимых категорий. Повышенный кешбэк также доступен при покупке товаров и услуг у партнёров сервиса. Например, увеличить кешбэк на продукты можно, купив страховые продукты на сайте «АльфаСтрахование».

Карта Апельсин выпускается бесплатно — в виртуальном и пластиковом форматах. Оформить её можно в мобильных приложениях «Пятёрочки» и «Перекрёстка», в приложении или на сайте Апельсина (myapelsincard.ru), а также в цифровых каналах Альфа-Банка.