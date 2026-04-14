Альфа-Банк запустил ИИ-платформу для ускорения выдачи кредитов крупному бизнесу

Крупные и средние компании, оформляющие кредит в Альфа-Банке, теперь могут получить персональное предложение по своим заявкам в 10 раз быстрее, чем раньше. Благодаря широкому внедрению сложных алгоритмов и искусственного интеллекта в процесс оценки корпоративных заемщиков, это занимает от 45 минут.

ИИ-платформа, созданная Альфа-Банком, предназначена для кредитного анализа компаний и уже поддерживает портфель размером 1 трлн руб., а также охватывает 65% новых кредитных сделок. Команда банка усиливается специально обученными ИИ агентами, которые автоматически собирают большие массивы данных, обрабатывают их и проводят углубленную экспертную проверку компании. Это позволяет банку быстро принимать решения, в том числе по нестандартным и сложным кейсам.

При этом финальное решение принимает человек. Таким образом, сохраняется индивидуальный подход к каждому клиенту, что отличает решение Альфа Банка от аналогов на российском рынке.

«Мы создали технологическую платформу, которая действительно упрощает жизнь руководителям и собственникам компаний. Они могут сосредоточиться на главном — на управлении и развитии своего бизнеса, а не тратить время и ресурсы на процедуры получения кредита», — сказала старший вице-президент, руководитель департамента кредитования корпоративного бизнеса Альфа-Банка Елена Потемкина.