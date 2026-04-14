Альфа-Банк запустил рефинансирование кредитов для бизнеса с гарантированным снижением платежа

Альфа-Банк запустил специальное предложение по рефинансированию кредитов для бизнеса, которое будет действовать по 3 мая 2026 года. В рамках акции предприниматели могут перевести действующие кредиты в Альфа-Банк и получить возможность уменьшить процентную ставку и снизить ежемесячный платеж. Предложение доступно как для новых, так и для действующих клиентов банка вне зависимости от отрасли бизнеса.

По условиям акции сумма финансирования может достигать 150 млн рублей, срок — до 10 лет, ставка рассчитывается индивидуально и начинается от 15% при подключении дополнительных опций. Решение по заявке принимается автоматически за три минуты. Клиенты могут рефинансировать как один, так и несколько имеющихся у них кредитов.

Отдельным преимуществом программы является гарантированная возможность снижения процентной ставки вслед за изменением ключевой ставки Банка России в течение срока действия кредита. Это делает рефинансирование особенно актуальным в условиях изменения рыночной конъюнктуры, когда даже незначительное снижение ставки может существенно сократить общую переплату по кредиту.

Дополнительным аргументом в пользу рефинансирования может стать возможность привлечения новых средств для развития бизнеса, включая финансирование оборотных расходов, а также упрощение управления обязательствами за счет объединения нескольких кредитов в один.

