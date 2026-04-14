Альфа‑Банк — лучший работодатель для молодёжи по версии Forbes

Forbes впервые опубликовал рейтинг «Лучшие работодатели для молодежи». Альфа-Банку присвоен высший «платиновый» статус.

Основными критериями оценки стало соотношение числа молодых сотрудников к общей численности сотрудников, участие в корпоративных образовательных программах, наличие стажировок, стипендий и магистратур, а также организацию встреч формата Evalution и других инициатив.

Эксперты высоко оценили, в том числе, Альфа-Будущее – масштабную программу развития студентов и университетов по всей стране, которая включает открытие магистратур и кафедр, коворкингов в 300 вузах, оплачиваемые стажировки, стипендии и гранты, кейс-чемпионаты, хакатоны и мастер-классы. Только в 2025 году было проведено более 2000 обучающих мероприятий и десятки молодёжных фестов по всей стране. Более 85 000 молодых людей подали заявки на стажировку в Альфа-Банк.

«Молодые специалисты, как правило, очень любознательны. Они стремятся узнавать новое, обучаться, им важно понимать свою роль в компании. Их приоритеты — гибкость, четкие перспективы развития, понятные задачи, поддерживающая команда и уровень оплаты труда. У нас в Альфа-Банке создана такая среда, где сотрудники вовлечены в реальные проекты и могут влиять на решения даже на стартовых позициях. Мы не просто приглашаем к себе в команду лучших — мы создаём условия, в которых лучшие хотят оставаться и развиваться», — отмечает Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.