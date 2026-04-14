Альфа-Банк запустил портал самообслуживания для клиентов торгового эквайринга

Альфа-Банк запустил новый сервис — портала самообслуживания для клиентов торгового эквайринга. Решение разработано специально для сотрудников торговых точек — кассиров, продавцов и администраторов, которые ежедневно работают с терминалами и сталкиваются с необходимостью оперативно решать сервисные вопросы.

Портал позволяет значительно упростить взаимодействие с банком. Теперь для проверки статуса заявки не нужно обращаться в поддержку или привлекать руководителя с доступом в интернет-банк — достаточно ввести номер телефона, указанный при ее создании. Вход в систему не требует регистрации в личном кабинете, а также избавляет компании от необходимости обновлять доступы при смене сотрудников. Портал также дает возможность управлять процессом исполнения заявок: при необходимости можно изменить слот выезда инженера или связаться напрямую с ответственным исполнителем.

Запуск Портала самообслуживания направлен на повышение прозрачности процессов, сокращение времени решения задач и улучшение пользовательского опыта клиентов торгового эквайринга Альфа-Банка. Во второй половине 2026 года функциональность сервиса будет расширена — в портале появится чат поддержки для оперативного решения возникающих вопросов.

«Мы стремимся сделать взаимодействие с банком максимально простым и удобным для всех категорий пользователей, в том числе для сотрудников торговых точек, которые ежедневно работают с нашим оборудованием. Портал самообслуживания дает им возможность быстро получать необходимую информацию и управлять сервисными заявками без лишних действий и ожидания. Это важный шаг в развитии клиентского сервиса и повышении эффективности бизнес-процессов наших партнеров», — отметила Ольга Яшенина, Старший вице-президент, директор платежного бизнеса Альфа-Банка.