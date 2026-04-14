Альфа-Банк отменил НДС на платежи через Alfa Pay и снизил стоимость эквайринга для бизнеса

Операции, проводимые через сервис Alfa Pay клиентами Альфа-Банка, больше не облагаются налогом на добавленную стоимость. Изменение распространяется на клиентов с подключенным интернет-эквайрингом во всех сегментах бизнеса.

Alfa Pay используется как способ оплаты интернет-покупок и является частью платежной инфраструктуры для онлайн-торговли. Сервис включает поддержку сценариев регулярных платежей и подписок и возможность пополнить счет прямо на странице оплаты. Использование Alfa Pay также ускоряет прохождение платежа и конверсию в оплату.

Отмена НДС поможет клиентам Альфа-Банка сэкономить на тарифе за интернет-эквайринг. Подключение и настройка сервиса остаются бесплатными.