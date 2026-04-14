Цены на овощи в России снизились у аграриев, но выросли в рознице

В России зафиксировано разнонаправленное движение цен на тепличные овощи в оптовом и розничном сегментах. Согласно данным Минсельхоза, с которыми ознакомились «Известия», к 9 апреля текущего года томаты у производителей подешевели на 12,2%, а огурцы – на 0,8% в годовом выражении. При этом, по подсчетам издания на основе информации Росстата, в розничной торговле за тот же период помидоры подорожали на 6,2%, а огурцы – на 6,8%.

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что высокие объемы производства позволяют сохранять стабильную ситуацию на внутреннем рынке, несмотря на сезонный фактор.

«В 2026 году сохраняется позитивная динамика в производстве тепличных овощей. По состоянию на 7 апреля, в организованном секторе собрано свыше 391,2 тыс. т продукции, что на 1,5% выше показателя за аналогичный период 2025-го», – сообщили в ведомстве, добавив, что после поступления на рынок нового урожая ожидается традиционное снижение стоимости овощной продукции.

По данным Росстата, инфляция в РФ за период с 31 марта по 6 апреля составила 0,19%, при этом наибольший вклад в рост потребительских цен внесли именно помидоры, морковь и белокочанная капуста. В то же время по ряду культур борщевого набора разрыв в динамике оказался менее заметным или отсутствовал вовсе: капуста подешевела и у аграриев, и в рознице, а картофель и лук показали сопоставимое снижение стоимости в обоих сегментах.

В марте огурцы оказались наиболее подорожавшим за месяц товаром в Иркутской области. Цены также выросли на капусту – на 9,2%, свеклу – 7,8%, яйца – на 7%, бананы – 6,6%, груши – 6%, лимоны – 5,5%. Снижение стоимости наблюдалось на свежие грибы, сливочное масло, рис, глазированные творожные сырки, вермишель и макароны – на 2-4%.