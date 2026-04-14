В музее «Тальцы» воссоздают католический костел, синагогу и буддийский дом

В Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» ведется работа по воссозданию храмовых сооружений основных мировых конфессий. В настоящее время на территории музейного комплекса завершается создание интерьеров буддийского домика для уединенной медитации и иудейской синагоги, а также продолжается строительство здания католического костела. Синагога, некогда построенная в городе Зима в 1908 году и полностью утраченная, восстанавливается по сохранившимся фотографиям.

Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина подчеркнула значимость проекта для сохранения поликультурного наследия региона.

«Иркутская область – регион, где находится значительное количество уникальных объектов деревянного зодчества, созданных различными этническими группами и конфессиями. Народная культура отражается в экспозициях крупнейшего Архитектурно-этнографического музея "Тальцы", которые формируются путем реставрации и воссоздания архитектурных исторических объектов», – отметила она.

Возводимый костел является копией объекта культурного наследия – храма святого Станислава Краковского, построенного в селе Вершина Боханского района в 1915 году. Поскольку первоначальный облик сооружения сохранился не полностью, в проект воссоздания на основе архивных документов были внесены коррективы. В настоящий момент на объекте завершается строительство рубленых стен, ведется устройство перекрытий и кровли, а также воссоздание утраченной в XX веке звонницы. Директор музея Владимир Тихонов отметил, что благодаря представленным в «Тальцах» зданиям посетители могут узнать больше о традициях различных культур.