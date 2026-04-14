Иркутскстат: в марте инфляция в Приангарье составила 0,5%

В Иркутской области индекс потребительских цен в марте 2026 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост зафиксирован в секторе платных услуг и на алкогольные напитки, где удорожание составило 1,1%.

Согласно информации Иркутскстата, в марте наблюдался рост цен на рыбу живую и охлажденную на 12,2%, яйца – на 10,7%, сахар – на 4,8% и муку – на 3,9%. «Лидером по снижению цен в марте были огурцы, они подешевели на 36%», – отмечается в сообщении ведомства. Кроме того, в пределах от 1,6% до 4,7% стали дешевле апельсины, яблоки, сливочное масло, твердые сыры, сметана и майонез.

В плодоовощной группе продолжилось подорожание: сладкий перец вырос в цене на 11,9%, помидоры – на 11,8%, виноград – на 9,8%, свекла – на 8%, картофель – на 7,1%, чеснок – на 5,1%, капуста – на 3,8%. Среди непродовольственных товаров велосипеды для взрослых и детей подорожали на 5,1% и 5,7% соответственно, смартфоны – на 4,4%, флешки – на 4,1%. В сегменте платных услуг зарубежные поездки в Турцию стали дороже на 35,3%, в Среднюю Азию – на 27,4%, а стоимость пересылки писем по России поднялась на 45,5%.

В марте огурцы оказались наиболее подорожавшим за месяц товаром в Иркутской области. Цены также выросли на капусту – на 9,2%, свеклу – 7,8%, яйца – на 7%, бананы – 6,6%, груши – 6%, лимоны – 5,5%. Снижение стоимости наблюдалось на свежие грибы, сливочное масло, рис, глазированные творожные сырки, вермишель и макароны – на 2-4%.