Суд в России запретил оказывать гостиничные услуги в помещении СНТ

Суд в Новокузнецке удовлетворил иск прокуратуры Орджоникидзевского района о запрете использования нежилого помещения для оказания гостиничных услуг, сообщает прокуратура Кемеровской области.

Основанием для обращения в судебную инстанцию стали результаты проверки, проведенной по жалобе местного жителя. Надзорное ведомство установило, что предпринимательская деятельность в строении на территории садового некоммерческого товарищества велась с грубыми нарушениями закона.

Как сообщили в прокуратуре, собственники помещения оборудовали в нем комнаты для проживания и возвели баню на прилегающем участке у водного карьера.

«Помещения предоставлялись в аренду гражданам посуточно, соответствующая информация была размещена на сайте с бесплатными объявлениями», – говорится в материалах проверки.

При этом деятельность по предоставлению коммерческих услуг не была зарегистрирована в установленном законом порядке, а также были допущены нарушения требований пожарной безопасности, предъявляемых к организации гостиничного бизнеса.

Размещение гостиниц и иных объектов коммерческого назначения на территории садоводческих некоммерческих товариществ противоречит целевому назначению таких земель. Как пояснили опрошенные «Известиями» эксперты, Федеральный закон № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» не предусматривает ведение предпринимательской деятельности физическими лицами на собственных участках в СНТ. В случае выявления нарушений собственнику грозит административный штраф.

Руководитель Общественной приемной «Союза садоводов России» Людмила Бурякова в комментарии изданию подчеркнула, что строительство гостиницы на садовом участке является прямым нарушением закона.

«Если на своем участке садовод поставил гостиницу, то это коммерческая деятельность и нецелевое использование земли. Для гостиницы нужно приобретать землю с соответствующим видом разрешенного использования, здание должно иметь соответствующие инженерные коммуникации», – пояснила она, добавив, что по градостроительным нормам жилой дом в СНТ должен быть рассчитан на проживание только одной семьи.

Напомним, что с 1 января 2026 года деятельность гостевых домов без внесения о них данных в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии и реклама услуг таких средств размещения без указания реестрового номера является недопустимой. Нарушение требований федерального законодательства грозит штрафом до 450 тыс. рублей.