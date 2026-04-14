В начале апреля Банк Уралсиб в Новосибирске поддержал акцию «Помоги сельскому школьнику», организатором которой выступил Новосибирский Банковский Клуб.

В рамках акции сотрудники банка собирали книги по экономике, финансам и саморазвитию для сельских школ. Организаторы планируют пополнить библиотеки 100 сельских школ Новосибирской области книгами, которые способствуют развитию экономического мышления у подростков.

«Уралсиб в Новосибирске постоянно участвует в социальных и культурных проектах региона, а также проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности. Передавая книги экономической направленности в библиотеки сельских школ, мы способствуем воспитанию финансово здорового поколения, развиваем у подростков экономическое мышление, закладываем основу для стабильной экономики будущего», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.