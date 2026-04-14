Минфин изучает отчетности предприятий для выявления сверхприбылей

В Минфине РФ изучают представленные в ФНС отчетности предприятий по РСБУ за 2025 год для выявления сверхприбылей. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, эти сверхприбыли, скорее всего, будут обложены единовременным налогом, хотя официального подтверждения этих планов на сегодня не поступало.

«Напомним, что подобный налог в 2023 году должны были выплатить все крупные предприятия, главным образом производители минудобрений и металлов, а также ретейлеры», — поясняет эксперт. По ее словам, исключением стала нефтегазовая отрасль, для которой был единовременно поднят НДПИ.

Мильчакова обращает внимание, что в 2023 году российский ВВП вырос на 3,6%, а с начала 2026-го наблюдается его сокращение. «Учитывая это, сложно предположить, какие отрасли будут способны заплатить подобный налог по итогам 2025 года», — подчеркивает аналитик.

Эксперт указывает, что у нефтегазового сектора прибыли резко сократились, в том числе из-за крепкого рубля. «Черная металлургия демонстрировала спад, угольная отрасль стагнировала», — уточняет Мильчакова. По ее мнению, если налог на сверхприбыли в текущем году все же будет введен, он будет более точечным и затронет золотодобытчиков, некоторые другие предприятия горнодобывающей отрасли, а также крупнейшие банки.

Аналитик отмечает, что повышение НДС и ужесточение критериев допуска к упрощенной системе налогообложения должно пополнить госбюджет на 1,2–1,5 трлн руб. по итогам года. «Еще 1–2 трлн руб. поступит от нефтегазовой отрасли, доходы которой увеличились после резкого скачка цен на нефть с конца февраля», — приводит данные Мильчакова.

«В этой связи введение налога на сверхприбыль в текущем году, на наш взгляд, не очень оправданно», — считает эксперт. По ее словам, смысл имели бы только очень точечные и адресные варианты.

«Обсуждение вопроса о дополнительном налоге на бизнес и связанная с этим огромная неопределенность могут только нервировать фондовый рынок и препятствовать его дальнейшему росту», — заключает Наталья Мильчакова.