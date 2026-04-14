S7 Airlines запускает масштабное расширение рейсов на Дальний Восток

К старту летнего сезона S7 Airlines значительно увеличивает количество рейсов в Дальневосточный регион. Авиакомпания наращивает частоту по ключевым направлениям из своих главных хабов — Иркутска, Новосибирска, а также Владивостока.

С конца марта 2026 года уже наблюдается рост: из Иркутска в Читу выполняется до 5 рейсов в неделю, а в Якутск — до 7. К лету эти показатели продолжат расти: маршрут Иркутск — Чита выйдет на частоту 6 рейсов в неделю.

Максимальный рост зафиксирован на «внутреннем» транстихоокеанском маршруте: с 26 июня из Новосибирска во Владивосток будет выполняться до 21 рейса в неделю (три вылета ежедневно).

Расширение программы укрепляет транспортную доступность региона и создаёт удобные стыковки для пассажиров со всей Сибири.

Напомним, что в первом квартале 2026 года пассажиропоток аэропорта Иркутск превысил 1 млн человек, и на долю S7 приходится почти половина этого трафика.