Компанию из Иркутской области уличили в неуплате 152 млн рублей налогов

Представители коммерческой фирмы из Иркутской области стали фигурантами уголовного дела. Двоих мужчин уличили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 152 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Надзорные органы установили, что в 2020 году руководители коммерческой организации, стремясь уменьшить свои налоговые обязательства, имитировали финансово-хозяйственную активность. Они создали видимость сотрудничества с более чем 25 фиктивными контрагентами, подкрепляя это поддельными документами.

Участники преступной схемы внесли в бухгалтерские и налоговые регистры ложные сведения, а также представили в фискальные органы Москвы сфальсифицированные налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 2020 год. В результате этих манипуляций они уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 152 миллионов рублей.

Прокуратура направила соответствующее уголовное дело в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.