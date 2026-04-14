Уникальная зона отдыха с уличным компьютерным столом появится в Иркутске

Иркутск скоро пополнится новым уникальным общественным пространством. Оно расположится в центральной части города рядом со зданием культурного центра Александра Вампилова на улице Богдана Хмельницкого, 3, сообщили в мэрии.

Главной особенностью станет длинный бетонный стол со стульями. Это место, где можно будет почитать, поиграть в настольные игры или даже поработать за ноутбуком, наслаждаясь свежим воздухом.

В рамках реализации проекта планируется преобразить территорию: будет проведена вертикальная планировка, выложена плитка на площади и дорожках, а также установлено освещение. Зону украсят разнообразными растениями: елями, кленами, соснами, спиреями и жасминами. Появятся подпорные стены с деревянными настилами и урны.