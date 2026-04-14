«К сожалению, с этим объектом не все гладко»: Кобзев озвучил итоги проверки нового корпуса онкодиспансера в Иркутске

Специалисты научных институтов Министерства здравоохранения России проверили в Иркутске здание радиологического корпуса областного онкодиспансера, которое строил «Росатом» по концессии, чтобы решить, как лучше его использовать для помощи онкобольным. Итоги инспекции озвучил губернатор Игорь Кобзев.

«В выходные с коллегами подвели итоги комиссии. К сожалению, с этим объектом не все гладко. Сейчас приходится менять планы: необходимо сделать перепроектирование и подготовить обновленное медико-техническое задание», – отметил глава региона.

Строительные работы на объекте находятся в активной фазе. В ближайших планах – окончание возведения здания, его благоустройство, оснащение передовыми технологиями и последующий ввод в эксплуатацию.

Иркутская область заключила договор с Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Активное долголетие» по направлению «Ядерная медицина». В связи с расторжением концессионного соглашения, которое предполагало создание циклотронного комплекса с ПЭТ-сканером, требуется дополнительное решение о включении региона в данную программу.

В рамках этой инициативы уже закуплено новое оборудование для радионуклидной диагностики. Речь идет о двух современных установках, позволяющих определять распространение новообразований по органам человека. Комплексы будут размещены на базе Иркутской областной клинической больницы: один из них установят в текущем году, второй – в следующем

В настоящее время в Иркутской области на учете состоят более 70 тысяч онкопациентов, которым необходимы современное и качественное медицинское сопровождение.