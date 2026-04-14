Жительница Бурятии по приказу аферистов привезла в Иркутск рюкзак с миллионами

Аферисты обвели вокруг пальца жительницу Северобайкальска Республики Бурятия, заставив отправиться в Москву через Иркутск с крупной суммой денег. Как сообщает республиканская полиция, жертву «обрабатывали» несколько месяцев.

Все началось с того, что 36-летняя женщина задала вопрос в тематической группе о соцвыплатах. Позвонив по отправленному в личные сообщения номеру, она сообщила свои персональные данные, после чего беседа была прервана.

Затем начались звонки с разных номеров. Неизвестные убеждали собеседницу в том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а на счету происходят подозрительные переводы. Женщине посоветовали срочно снять все свои деньги. Она поверила и направилась в банк, чтобы обналичить 7,5 миллиона рублей. Однако банк выдал ей только 4,5 миллиона.

Под диктовку аферистов, которые на этот раз выдавали себя за представителей ФСБ, женщина отправилась в Москву через Иркутск, чтобы передать деньги «оперативникам». Однако по прибытии в столицу Приангарья миллионы было приказано оставить у мусорного контейнера, местоположение которого передали по геокоординатам. После выполнения указания аферисты оплатили жертве такси до Северобайкальска.

Только вернувшись домой и поговорив с родными, женщина поняла, что ее обманули. По факту мошенничества проводится проверка.