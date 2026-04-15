Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 апреля: 11 517,2900 руб/1 г золота и 181,3600/1 г серебра ЦБ РФ с 15 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 517,2900 руб.

1 грамм серебра - 181,3600 руб.

1 грамм платины - 4 953,0698 руб.

1 грамм палладия - 3 726,3899 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 185,3496 р. (1,58%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8400 р. (2,07%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 101,8299 р. (2,01%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,0800 р. (0,32%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

