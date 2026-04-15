Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 апреля: 11 517,2900 руб/1 г золота и 181,3600/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 517,2900 руб.
- 1 грамм серебра - 181,3600 руб.
- 1 грамм платины - 4 953,0698 руб.
- 1 грамм палладия - 3 726,3899 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 185,3496 р. (1,58%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8400 р. (2,07%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 101,8299 р. (2,01%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,0800 р. (0,32%).
