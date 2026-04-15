Более 700 нелегальных свалок ликвидировали в Иркутске с начала года

С начала 2026 года на территории Иркутска ликвидировали почти 740 несанкционированных свалок. Общий вес собранного мусора достиг 614 тонн. Реализацией этих мероприятий занимаются привлеченные подрядчики по муниципальным контрактам, сообщили в пресс-службе мэрии.

Типичные места образования несанкционированных свалок – это территории рядом с контейнерными площадками, особенно в частном секторе, а также прибрежные участки и пустыри. Среди распространенных видов отходов – строительный мусор, старые шины, спиленные деревья и ветки.

Наиболее проблемными участками называют пространства на улицах 1-я Московская, 31, Авиастроителей, 26б, Новаторов, 91, Трактовая, 51б, 4-я Железнодорожная, 153, Грибоедова, 32 и 74, Мало-Ленская, 2, Баррикад, 203, Сибирская, 15, Комсомольская, 47, Советская, 76, Дальневосточная, 57а, на пересечении Пискунова и Коммунистической, Шевцова и Северной.