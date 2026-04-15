Уникальный материал разработали в России для импортозамещения хвоста самолета МС-21

В России разработан новый отечественный материал для хвостового оперения самолета МС-21, производимого в Иркутске. Это стало важным шагом в импортозамещении, поскольку ранее для этих целей применялись зарубежные компоненты, сообщили в пресс-службе ОАК.

«Недавно компания "Яковлев" получила одобрение главного изменения в сертификат типа МС-21. Это предполагает использование отечественных полимерных композиционных материалов в хвостовом оперении», – пояснили в корпорации.

Ранее ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина производило такие детали из импортных материалов. Теперь же для оптимизации затрат и модернизации производства эту функцию выполняет казанский филиал «АэроКомпозита» (входит в ПАО «Яковлев»). Поставщиком сырья является компания «Препрег-СКМ».

«Получен полимерный композиционный материал с высокими физико-механическими характеристиками, причем более технологичный, чем иностранные аналоги. Без потери прочностных характеристик мы выпускаем детали с меньшими затратами на изготовление», – прокомментировал руководитель казанского филиала «АэроКомпозита» Николай Кладницкий.

В перспективе планируется роботизация производственных процессов и адаптация материала для автоматизированной выкладки, что ускорит выпуск композитных изделий. Также изучается возможность применения композитов для изготовления других частей самолета, например, фюзеляжа.