ЦБ объяснил, почему два года высоких ставок спасут экономику

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что постоянно высокая и волатильная инфляция наносит экономике гораздо больший вред, чем один-два года жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). По его словам, временное сдерживание спроса позволит экономике в будущем вернуться на траекторию устойчивого роста, передаёт ТАСС.

Заботкин также подчеркнул, что для экономики болезненным фактором может стать высокая безработица, вызванная недостаточным спросом.

Это заявление прозвучало в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 24 апреля. Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, российская экономика продолжает охлаждаться. Это дает регулятору пространство для смягчения политики.

Большинство экспертов прогнозируют снижение ставки на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых.