День Х для VPN: почему 15 апреля приложения в России начали выдавать предупреждения

Операторы связи и крупнейшие маркетплейсы начали показывать пользователям предупреждения с рекомендацией отключить VPN. Это происходит на фоне давления со стороны Минцифры, которое призвало компании с 15 апреля ограничить доступ к сервисам для россиян с активным VPN, сообщает РБК.

Корреспондент РБК убедился, что приложения МТС, «Мегафона», «Билайна», Ozon и «VK Видео» теперь выдают плашки: «Включен VPN. Данные могут не отображаться» или «Приложение работает лучше без VPN».

«День Х» или выжидательная позиция?

30 марта глава Минцифры Максут Шадаев провел совещание с представителями более 20 компаний, включая Сбербанк, «Яндекс», VK и Wildberries. Он обозначил 15 апреля как ориентир для введения ограничений. Однако, по словам источников, у бизнеса пока «выжидательная позиция».

Метод кнута и пряника

Шадаев в своем канале в Max признал, что обсуждалась даже административная ответственность для пользователей, но назвал это «решением в лоб», которое не нравится ведомству. В качестве альтернативы обсуждаются экономические меры: взимание платы за международный трафик (основной канал для VPN) и исключение IT-компаний из белых списков, если они не будут бороться с обходом блокировок.

Важно отметить, что ограничения не должны коснуться корпоративных VPN, используемых для работы.