Трамп заявил о завершении конфликта с Ираном: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп заявил о завершении конфликта с Ираном, в России впервые за три года выросла посещаемость кинотеатров, депутаты одобрили законопроект о штрафах для нелегальных майнеров, а в Иркутске случился мощный пожар на масложиркомбинате. Подробнее – в обзоре СИА.

Конец конфликта

Журналист Fox News Мария Бартиромо после интервью с главой Белого дома выступила с заявлением, что президент США Дональд Трамп считает завершенной войну с Ираном. «Он сказал: "это завершилось"», – сообщила Бартиромо по итогам беседы с Трампом, не сообщая подробности.

Интерес к кинотеатрам

Посещаемость российских кинотеатров по итогам первого квартала 2026 года показала рост впервые за три года, отмечают аналитики РБК. На это повлиял выход отечественных картин, которые пользовались спросом в период длинных новогодних каникул, а также зарубежных фильмов. С января по март 2026 года кинотеатры посетили 47,9 млн зрителей, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Самыми востребованными оказались вторая часть «Чебурашки», «Простоквашино», «Буратино», «Горничная».

Штрафы для майнеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за незаконный майнинг криптовалюты. Предусмотрены следующие меры наказания: для граждан – штраф от 100 до 150 тыс. рублей и возможное изъятие оборудования. Должностные лица могут быть оштрафованы на 300-800 тыс. рублей или дисквалифицированы на 1-2 года. Юридические лица ожидают штрафы от 1 до 2 млн рублей с конфискацией оборудования либо приостановление деятельности до 90 суток с изъятием устройств для майнинга.

Пожар на заводе

Пожар произошел накануне на территории масложиркомбината в Иркутске на улице Доржи Банзарова. Огонь удалось потушить на площади 600 квадратных метров. Возгорание возникло в одном из производственных помещений. На месте работали 57 человек и 21 единица техники. Обстоятельства устанавливаются, пострадавших и погибших нет.

Налоговое преступление

Руководители коммерческой фирмы из Иркутской области стали фигурантами уголовного дела. По версии следствия, предприниматели, стремясь уменьшить свои налоговые обязательства, имитировали финансово-хозяйственную активность. Они создали видимость сотрудничества с более чем 25 фиктивными контрагентами, подкрепляя это поддельными документами. В результате этих манипуляций они уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 152 миллионов рублей. Дело направлено в суд.